



Потерявшая руку модельер - в главной роли рекламной кампании SCOOP

Израильский модельер из Ашдода, Адар Коэн (25), потерявшая руку в результате серьезного несчастного случая в Мексике в январе прошлого года (январь 2023), была выбрана на главную роль в весенне-летней кампании 2023 года сети SCOOP, в которой она будет сниматься вместе с ведущей бренда, певицей Одией Азулай.



Новая кампания SCOOP с Одией и Адар в главной роли выйдет в эфир в марте месяце и будет стоить около 3 миллионов шекелей, по случаю запуска коллекции весна-лето 2023. Кампания будет включать, среди прочего: телевизионные передачи, которые будут транслироваться на 12 и 13-v каналах , рекламные щиты по всей стране, цифровую рекламу, рекламу в прессе, в журналах, в социальных сетях и в точках продаж бренда.



Адар Коэн, модельер по профессии, отправилась в путешествие в Мексику со своими друзьями, во время которого она получила серьезные травмы, попав в аварию на квадроцикле в районе Тулума. Несчастный случай произошел, когда Адар каталась на квадроцикле со своими друзьями. В какой-то момент рукав платья, которое было на ней надето, попал между колесами квадроцикла, и ее руку потянуло и полностью раздавило. Адар, которой удалось прийти в себя и остановить сильное кровотечение, обратила внимание на полицейских, находившихся поблизости, которые не оказали ей помощи. Прошло более часа, пока кто-то вызвал скорую помощь на место аварии и эвакуировал ее для оказания первичной медицинской помощи. Авария закончилась тем, что Адар вернулась в Израиль, после того как в Мексике ей ампутировали левую руку. В настоящее время Адар проходит курс реабилитации в больнице Тель Хашомер, из которой, как ожидается, ее выпишут на следующей неделе.



По словам Рони Айнсаза, генерального директора сети SCOOP: "Мы выбрали Адар в качестве вдохновения и модели для многих молодых женщин, которые получат силу, уверенность в себе и находчивость, чтобы творить чудеса, как Адар получила и продолжает получать их сама. Я встретился с Адар в больнице Тель Хашомер и встретился с храброй, сильной, благородной молодой женщиной, которая может дать силы многим, многим женщинам, переживающим кризисы того или иного рода, она - ведущая фигура с позитивными стандартами, которые связаны с оптимизмом и видением хорошего в жизни".













