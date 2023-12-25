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После “голой вечеринки” гостей собрали Навка и Песков
25.12.2023 00:30 MIGnews.com

После “голой вечеринки” гостей собрали Навка и Песков

Киркоров отчаянно уверял Пескова, что “не знал”, что все прям “такие голые” придут. А в принципе, гости были все те же, что и в “Мутаборе” на “голой вечеринке”. 



 

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