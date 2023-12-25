После “голой вечеринки” гостей собрали Навка и Песков
Киркоров отчаянно уверял Пескова, что “не знал”, что все прям “такие голые” придут. А в принципе, гости были все те же, что и в “Мутаборе” на “голой вечеринке”.
Таня Навка и Дима Песков, устроили ледовую одетую вечеринку «Вечера на хуторе», в столичном Дворце спорта «Мегаспорт». Гости были всё те же, что и в "Мутаборе". Но в этот раз все были максимально одеты, так как организаторы, экономил на отоплении. pic.twitter.com/HcMaMbutn8— Hаталья Поклонская 💎 (パロディー) (@Poklonskaya80) December 24, 2023