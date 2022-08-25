



Погода в Израиле: выходные будут жаркими и ветреными

Сегодня погода будет ясной, временами переменная облачность. Произойдет очередное незначительное повышение температуры, и в большинстве районов будет жарко.



В прибрежной полосе будет ветрено. С полудня вдоль побережья усилится северный ветер.



Высокие температуры и сильный северный ветер сохранятся и в выходные. На следующей неделе синоптики обещают небольшое облегчение от жапы и дожди в большинстве районов Израиля.



Прогноз температуры сегодня: