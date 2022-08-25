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Погода в Израиле: выходные будут жаркими и ветреными
25.08.2022 06:52 Евгения Маркова

Погода в Израиле: выходные будут жаркими и ветреными

Сегодня погода будет ясной, временами переменная облачность. Произойдет очередное незначительное повышение температуры, и в большинстве районов будет жарко. 

В прибрежной полосе будет ветрено. С полудня вдоль побережья усилится северный ветер.

Высокие температуры и сильный северный ветер сохранятся и в выходные. На следующей неделе синоптики обещают небольшое облегчение от жапы и дожди в большинстве районов Израиля.

Прогноз температуры сегодня:

  • Иерусалим 22-33,
  • Тель-Авив 25-31,
  • Хайфа 25-29,
  • Беэр-Шева 23-37,
  • Цфат 22-31,
  • Кацрин 23-35,
  • Тверия 23-39,
  • Назарет 23-33,
  • Афула. 22-36,
  • Бейт-Шан 23-40,
  • Лод 23-34,
  • Ашдод 24-31,
  • Эйн-Геди 29-40,
  • Мицпе-Рамон 25-32,
  • Эйлат 29-42.

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