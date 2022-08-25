Погода в Израиле: выходные будут жаркими и ветреными
Сегодня погода будет ясной, временами переменная облачность. Произойдет очередное незначительное повышение температуры, и в большинстве районов будет жарко.
В прибрежной полосе будет ветрено. С полудня вдоль побережья усилится северный ветер.
Высокие температуры и сильный северный ветер сохранятся и в выходные. На следующей неделе синоптики обещают небольшое облегчение от жапы и дожди в большинстве районов Израиля.
Прогноз температуры сегодня:
- Иерусалим 22-33,
- Тель-Авив 25-31,
- Хайфа 25-29,
- Беэр-Шева 23-37,
- Цфат 22-31,
- Кацрин 23-35,
- Тверия 23-39,
- Назарет 23-33,
- Афула. 22-36,
- Бейт-Шан 23-40,
- Лод 23-34,
- Ашдод 24-31,
- Эйн-Геди 29-40,
- Мицпе-Рамон 25-32,
- Эйлат 29-42.