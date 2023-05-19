



Погода в Израиле: возможен дождь, море опасно для купания

Весенний сезон подходит к концу, но осадки продолжают выпадать.

В пятницу на севере страны возможен моросящий дождь. При этом Средиземное море будет опасно для купания до воскресенья.



Сегодня будет переменная облачность, с небольшим понижением температур преимущественно в горах и во внутренних районах страны, и они будут несколько ниже обычных для сезона.



Прогноз температуры: Иерусалим 12-21, Тель-Авив 20-23, Хайфа 17-20, Цфат 12-18, Кацрин 15-26, Тверия 19-27, Нацерет 15-22, Афула 16-25, Бейт-Шеан. 19-29, Лод 18-25, Ашдод 19-23, Эйн-Геди 22-29, Беэр-Шева 16-25, Мицпе-Рамон 11-19, Эйлат 19-31.

