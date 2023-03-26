



Погода в Израиле: похолодание и дожди по всей стране

Сегодня утром ожидаются небольшие дожди на большей части территории страны. В Иудейской пустыне и на Мертвом море сохраняется риск наводнений. Западный ветер усилится, ожидается понижение температуры, будет холоднее чем обычно в это время года. В течение дня дождь постепенно прекратится, но небо останется преимущественно пасмурным.



Прогноз температуры: Иерусалим 11-16, Тель-Авив 17-20, Хайфа 15-17, Цфат 11-16, Кацрин 12-22, Тверия 16-25, Нацерет 13-19, Афула 14-22, Бейт-Шеан. 15-24, Лод 15-21, Ашдод 16-19, Эйн-Геди 18-25, Беэр-Шева 14-20, Мицпе-Рамон 11-14, Эйлат 15-25.