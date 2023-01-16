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Подсчитано, сколько раз принц Гарри упомянул свой половой орган в мемуарах
16.01.2023 02:30 Алина Груднева

Подсчитано, сколько раз принц Гарри упомянул свой половой орган в мемуарах

Принц Гарри в мемуарах "Запасной" упомянул свой половой орган 15 раз.

Такие подсчеты сделал американский информационный канал Fox News.

Уточняется, что слово "пенис" в нашумевших мемуарах Гарри упоминалось восемь раз. Шесть раз он использовал слово "торджер", которым прозвал свое мужское достоинство. 

Кроме того, журналисты нашли в книге еще два эвфемизма, которые он использовал при описании интимных ситуаций.

Напомним, что в "Запасном" Гарри описал, как отморозил пенис перед свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон во время благотворительной экспедиции в Арктику. Эту историю СМИ растиражировали еще до выхода книги.

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