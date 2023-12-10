



Пинк ответила на обвинения в праздновании Хануки

Поп-звезда Пинк, была одной из многих, кто праздновал первую ночь Хануки 7 декабря. К фотографии, на которой Пинк запечатлена с менорой, быстро появились негативные комментарии, обвиняющие звезду в "глухоте". Ответ Пинк на этот комментарий вызвал одобрение многих пользователей социальных сетей.



В своем посте в Instagram Пинк написала: "Счастливой Хануки всем, кто ее празднует. Пусть всегда будет свет во тьме. Пусть будет мир в наших сердцах, в наших домах и во всем мире".



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Празднование Пинк древней еврейской традиции и призывы к миру были восприняты не всеми. Один из комментаторов, которому Пинк позже ответила, написал: "В нынешней обстановке это действительно смертельный тон. Но наслаждайтесь праздниками".



Позже комментатор написал Пинк, что это глухота "писать об этом".



В ответ на этот комментарий Пинк просто написала: "Глухонемой быть евреем? Или живым? Я в замешательстве".

