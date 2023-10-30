



Pink осудила ХАМАС и насилие во время “наполненных ненавистью” протестов в мире

Американская певица Пинк в понедельник, 30 октября, высказалась о войне между Израилем и ХАМАС, осудив террористическую организацию, а также жестокие протесты, происходящие по всему миру.



“Любое насилие или демонстрации ненависти, происходящие по всему миру, усугубляют проблему, а не улучшают ее”, – говорится в сообщении звезды в Instagram. “Предрассудки и ненависть по отношению к какой-либо одной группе неприемлемы”.



Пинк осудила ХАМАС и призвал вернуть похищенных террористической группировкой.



“ХАМАС – террористическая организация, которая стремится уничтожить евреев. Они также убивают и угнетают женщин, ЛГБТК-сообщество и политических оппонентов”, – написала певица. “Ни палестинцы, ни израильтяне не могут мирно существовать под угрозой ХАМАСа”.



“Защита жизни невинных гражданских лиц должна оставаться первоочередной задачей. Никто не должен праздновать убийство женщин и детей. Срывать изображения похищенных детей бесчеловечно”, – добавила она.



Пинк написала в подписи к посту в Instagram: “ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО Я НЕНАВИЖУ, ЭТО ВАША НЕНАВИСТЬ. Сама ненависть. Я молюсь за всех нас. Я ЗА ВАС МОЛЮСЬ."