



Певица МакSим призналась, чем займется после завершения карьеры

Певица МакSим после завершения концертной деятельности планирует плотнее заняться собственной школой искусств.



В этом знаменитость призналась в интервью российскому порталу "СтарХит".



"Я всегда хотела заниматься детьми, мне это передалось от мамы. Поэтому и открыла собственную творческую студию, куда набрала потрясающих профессионалов, педагогов из разных областей искусства. Я сама проводила с ними многочисленные кастинги — в первую очередь, мне было важно их отношение к ребятам", - рассказала она.



По словам певицы, команда педагогов находит ответственный подход к детям. Некоторых из учеников лично сопровождают на различные конкурсы.



"Я часто приезжаю, занимаюсь, понятно, больше какими-то договоренностями, всевозможными бумажными делами. Так как я и руководитель, и гендиректор, и создатель. У нас какая-то невероятная сплоченность и настолько теплые отношения, что мне пришло в голову, помимо занятий для детей, придумать активности и для взрослых. Нравится эта семейная задумка", - подчеркнула знаменитость.