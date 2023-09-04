



Первый с начала войны раввин “Хабада” отправился в Украину

Впервые с начала российско-украинской войны раввин “Хабада” и его жена были отправлены в Украину накануне Рош ха-Шана – еврейского Нового года. Это сообщение последовало за возрождением нескольких еврейских общин в Украине.



Раввин Менди и Мушки Гальперин отправились в Черновцы, город, расположенный на юго-западе Украины. Это первая семья “Хабада”, назначенная на эту миссию после войны, и она будет действовать под руководством раввина Менди и Пнины Глитценштейн, главных эмиссаров Хабада в регионе.



“Мы придерживаемся указаний Ребе – распространять свет”, – отметили они.



Раввин Глицинштейн заметил значительную эволюцию еврейской жизни после войны.



“Вместо того, чтобы сокращаться, наше еврейское население резко росло. Множество евреев из украинских городов искали у нас убежища, что привело к расширению наших учреждений и увеличило спрос на посланников. Гальперины значительно усилили возрождение иудаизма в Черновцах”.



Основная инициатива Еврейской сети помощи Украине (JRNU), самой известной еврейской гуманитарной организации в стране, связанной с “Хабадом”, заключается в содействии местному производству жизненно важных предметов первой необходимости. В настоящее время огромные грузовики с продуктами питания добираются до еврейских общин по всей Украине.





