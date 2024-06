Паттинсон нарушил молчание о рождении дочерии

Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые заговорил о новорожденной дочери.



По данным US Weekly, актер нарушил молчание во время визита в Париж, где он посетил модный показ линии мужской одежды Dior Homme весна/лето 2025.



"Это заставляет тебя чувствовать себя очень старым и очень молодым. Она такая милая. И знаете, я поражен тем, как быстро развивается личность малышей. Так что даже в три месяца я говорю: "Ой... я уже вижу, кто она", - признался молодой папа.



Имя дочки, которая появилась на свет этой весной, Паттинсон и его супруга Сьюки Уотерхаус пока что не раскрывают.

“She’s so cute […] And you know, I’m amazed by how quickly their personality comes. So even at three months I’m like ‘Oh… I can kinda see who she is already’” 🥹💞



More of Rob talking about his baby girl yesterday at the Dior show. He also mentioned he was heading back home… pic.twitter.com/oHhnfZAbrM