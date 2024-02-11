



Папа Римский канонизировал первую аргентинскую святую

Папа Римский Франциск и президент Аргентины Хавьер Милей обнялись в базилике Святого Петра в Ватикане в воскресенье, 11 февраля, когда вера и политика Аргентины соединились во время мессы, посвященной канонизации первой святой женщины страны.



Церемония причисления Мамы Антулы к лику святых ознаменовала первую встречу между аргентинским Папой и Милеем, который однажды назвал Франциска "имбецилом" за защиту социальной справедливости.



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Президент, совершивший крестное знамение в начале церемонии, сидел справа от Франциска у главного алтаря, а в конце службы наклонился, чтобы обнять Папу.



Мама Антула была мирянкой XVIII века, которая помогала бедным и поддерживала духовность иезуитов в Аргентине.



Аргентинцы стекались на канонизацию, которая превратилась в нечто вроде аргентинской фиесты в Риме.



Господин Милей махал сторонникам на скамьях, когда входил в базилику, и позировал для фотографий selfie перед литургией, а аргентинские женщины, в частности, чествовали святую, которая бросила вызов нормам для женщин своего времени, чтобы распространять веру.



В своей проповеди Франциск прославил маму Антулу как образец милосердия и призвал верующих действительно прикасаться к ранам бедных, как Иисус, преодолевая страх и предрассудки, прикасался к ранам прокаженных.



"Сколько страдающих мужчин и женщин мы встречаем на тротуарах наших городов", - сказал он. "И сколько страхов, предрассудков и непоследовательности, даже среди тех, кто верует и называет себя христианином, способствуют нанесению им еще больших ран".



В понедельник, 12 февраля, господин Милей встретится с Франциском наедине, а затем проведет частные переговоры с премьером Италии Джорджией Мелони и президентом страны Серджо Маттарелла.

