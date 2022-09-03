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Папа Римский: человечество вступило в Третью мировую войну
03.09.2022 00:29 Евгения Маркова

Папа Римский: человечество вступило в Третью мировую войну

Папа Римский заявил, что человечество вступило в Третью мировую войну. Видео заявления понтифика 31 августа транслировал канал Vatican News.

!Завтра вы вспомните годовщину начала Второй мировой войны, которая так болезненно отразилась на польском народе. А сегодня мы переживаем Третью. Пусть память о прошлом опыте подтолкнет вас к культивированию мира в себе, в семье, в общественной и международной жизни", — сказал он.

Папа Римский также заявил, что в Ватикане "по-особому молятся за украинский народ" в контексте "ожидания мира".

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