



Папа Римский: человечество вступило в Третью мировую войну

Папа Римский заявил, что человечество вступило в Третью мировую войну. Видео заявления понтифика 31 августа транслировал канал Vatican News.



!Завтра вы вспомните годовщину начала Второй мировой войны, которая так болезненно отразилась на польском народе. А сегодня мы переживаем Третью. Пусть память о прошлом опыте подтолкнет вас к культивированию мира в себе, в семье, в общественной и международной жизни", — сказал он.



Папа Римский также заявил, что в Ватикане "по-особому молятся за украинский народ" в контексте "ожидания мира".