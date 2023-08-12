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Отец-шутник подбросил сыну секс-игрушку, заставив его покраснеть в аэропорту
12.08.2023 15:15 Алина Груднева

Отец-шутник подбросил сыну секс-игрушку, заставив его покраснеть в аэропорту

Отец-шутник заставил собственного сына покраснеть в аэропорту, когда служба безопасности проверяла его ручную кладь.

По данным Мirror, мужчина подбросил сыну секс-игрушку.

Сотрудница аэропорта сначала достала подушку для шеи и прозрачный пакет для жидкостей. Когда же в сумке был замечен большой фалоимитатор, молодой человек покраснел от смущение. На его лице было выражение ужаса и стыда.

Все присутствовавшие в комнате начали смеяться. Даже сотрудница аэропорта потеряла самообладание.


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