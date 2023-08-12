



Отец-шутник подбросил сыну секс-игрушку, заставив его покраснеть в аэропорту

Отец-шутник заставил собственного сына покраснеть в аэропорту, когда служба безопасности проверяла его ручную кладь.



По данным Мirror, мужчина подбросил сыну секс-игрушку.



Сотрудница аэропорта сначала достала подушку для шеи и прозрачный пакет для жидкостей. Когда же в сумке был замечен большой фалоимитатор, молодой человек покраснел от смущение. На его лице было выражение ужаса и стыда.



Все присутствовавшие в комнате начали смеяться. Даже сотрудница аэропорта потеряла самообладание.





