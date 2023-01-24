



Отчет о подростках в Израиле: преступность растет, суицидов меньше

Число подростков, вовлеченных в преступную деятельность, подскочило в 2021 году на 91%.



Об этом свидетельствует отчет соцработников министерства социального обеспечения.



В частности, в 2021 году было зарегистрировано 59 533 сообщения о жестоком обращении, причинении вреда или пренебрежении детьми и подростками, что на 8% больше, чем годом ранее. 52% сообщений относились мальчиков, 48% - девочек. 21% обращений относился жестокого обращения, 18% - отсутствия ухода, 13 117 - случаев физического насилия.



Согласно отчету, увеличилось количество сообщений о жестоком обращении с несовершеннолетними в семье, насилии между братьями и сестрами, а также сексуальном насилии над несовершеннолетними.



Между тем, уровень суицидальных наклонностей среди молодежи пошел на спад. Сообщения о попытках самоубийства снизились на 4%, зато количество сообщений о зависимостях увеличилось на 20 случаев.