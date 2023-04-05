



От войны к миру: камбоджийский ювелир превращает гильзы в украшения

Каждую неделю камбоджийский ювелир Тоун Чантха превращает около пяти килограммов латунных гильз от пуль АК-47 и М-16 в украшения, пишет Reuters.



Более двух десятилетий 42-летний мужчина, чей отец был убит во время войны в Камбодже, руководил мастерской по превращению символов насилия в то, что он называет носимыми предметами искусства.



"Я стал жертвой войны как камбоджиец, который потерял в ней членов семьи, и теперь мир тоже находится в состоянии войны. Я делаю это, чтобы показать, что мир не хочет войны… мы все хотим мира", — сказал он.



Пули собираются на стрельбищах и военных полигонах в окрестностях столицы Пномпеня.



Те, которые считаются безопасными, плавят и заливают в цилиндрическую форму, а затем охлаждают в ведре с водой.



Затем металл вручную превращается в замысловатые браслеты, ожерелья, кольца и серьги, которые продаются по цене от 5 до 20 долларов за штуку на рынках, популярных среди туристов.