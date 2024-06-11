



Орбакайте жестко ответила хейтерам: "г*вно не прилипает"

Дочка примадонны Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте ответила хейтерам в России.



Как известно, знаменитость уже давно живет за рубежом, из-за чего сталкивается с критикой в РФ.



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"Привет. Слушайте, столько нездорового интереса и сплетен вокруг меня, что любой бы блогер позавидывал бы вот такому пиару. Спасибо моим друзьям и верным поклонникам за поддержку, а тем, кто меня не любит, хочу сказать, что все у меня зашибись", - сказала знаменитость.



По словам Орбакайте, у нее очень много творческих планов, а относительно всего плохого у нее выработался иммунитет.



"Такое г*вно ко мне не прилипает. Мне всегда было, есть и будет, что спеть и сказать моей благодарной публике", - добавила Кристина.