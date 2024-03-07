



Охлобыстин пожаловался на то, во что РФ превратила Донбасс

Некогда популярный российский актер Иван Охлобыстин, сыгравший главного врача в сериале "Интерны", пожаловался на то, во что Россия превратила захваченную часть украинской Донецкой области.



"Превратили Донбасс в помойку. Людей это очень коробит, они возмущены. Зачем их туда везут? Это – не прачечная". Почему к ним относятся как к помойке", - посетовал Охлобыстин.



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По словам бывшего актера, артист, прибывающий на нынешний Донбасс, "вынужден пересилить гиду, покривляться перед жителями, чтобы "сверху" ему галочку поставили".



"Он едет не потому, что ему нравится Донбасс, нравятся люди там. А едет с презрением, как в отстойник, отбыть и уехать", - пожаловался путинист.



Он признался, что является "коренным дончанином". По словам Охлобыстина, когда-то регион был под контролем Украины, а теперь является "субъектом".



"Он что-то решал, много весил в государстве, невозможно было его игнорировать. Да, были разные споры, в частности в политике. Но никто не мог так показательно вытирать ноги у него, как сейчас делают россияне", - добавил путинист.