



Охана сыграл для Маккарти на электрогитаре "Hotel California"

Спикер Кнессета Амир Охана сыграл бессмертный хит Eagles "Отель Калифорния" во время приема в Кнессете в честь визита спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти в воскресенье вечером, 30 апреля.



При поддержке известного профессионального гитариста Кфира Охайона, Охана сыграл композицию 1977 года, чтобы развлечь законодателей и других высокопоставленных лиц на ужине в Государственном зале Шагала в Кнессете.

יו"ר הכנסת @AmirOhana בקבלת פנים יוצאת דופן לעמיתו האמריקני @SpeakerMcCarthy: ביצוע לקלאסיקת הרוק האמריקנית Hotel California. צפו >>



צילום: דוברות הכנסת pic.twitter.com/kXS2JHSS3t — גלצ (@GLZRadio) April 30, 2023

How Israel’s Knesset Speaker @AmirOhana welcomed House Speaker Kevin McCarthy to Israel’s parliament pic.twitter.com/8gaEpTsusm — Jacob N. Kornbluh (@jacobkornbluh) April 30, 2023