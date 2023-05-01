Охана сыграл для Маккарти на электрогитаре "Hotel California"
Спикер Кнессета Амир Охана сыграл бессмертный хит Eagles "Отель Калифорния" во время приема в Кнессете в честь визита спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти в воскресенье вечером, 30 апреля.
При поддержке известного профессионального гитариста Кфира Охайона, Охана сыграл композицию 1977 года, чтобы развлечь законодателей и других высокопоставленных лиц на ужине в Государственном зале Шагала в Кнессете.
Маккарти проведет пресс-конференцию в понедельник днем после заседания Кнессета, посвященного 75-летию независимости Израиля.