Новости » Life Style
Охана сыграл для Маккарти на электрогитаре "Hotel California"
01.05.2023 12:31 Евгения Маркова

Охана сыграл для Маккарти на электрогитаре "Hotel California"

Спикер Кнессета Амир Охана сыграл бессмертный хит Eagles "Отель Калифорния" во время приема в Кнессете в честь визита спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти в воскресенье вечером, 30 апреля.

При поддержке известного профессионального гитариста Кфира Охайона, Охана сыграл композицию 1977 года, чтобы развлечь законодателей и других высокопоставленных лиц на ужине в Государственном зале Шагала в Кнессете.

Маккарти приземлился в Израиле в воскресенье — во главе группы из 20 членов Конгресса от двух партий — перед тем, как отправиться к Западной стене в Иерусалиме. Республиканца, который станет вторым спикером Палаты представителей США, выступившим на пленуме Кнессета в понедельник, в аэропорту Бен-Гурион встретил Охана.

Маккарти проведет пресс-конференцию в понедельник днем ​​после заседания Кнессета, посвященного 75-летию независимости Израиля.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы