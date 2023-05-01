



Маккарти о приглашении Нетаниягу в США: если этого не сделает Байден, сделаю я

В воскресенье спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что если президент США Джо Байден не пригласит премьер-министра Биньямина Нетаниягу посетить Белый дом в ближайшее время, он сам пригласит израильского лидера на встречу с Конгрессом.



Депутат-республиканец приземлился в Израиле в воскресенье с двухдневным визитом, который будет включать выступление в Кнессете в понедельник.



В интервью газете Israel Hayom Маккарти рассказал о продолжающемся отказе Байдена приветствовать Нетаниягу в Вашингтоне на фоне разногласий по поводу запланированной правительством судебной реформы.



"Если приглашения в Белый дом не будет, я приглашу премьер-министра на встречу с палатой представителей. Он мой дорогой друг, как премьер-министр страны, с которой у нас самые тесные связи", — сказал Маккарти газете.



Спикер Палаты представителей заявил, что Байден уже ждал "слишком долго" и он должен пригласить израильского премьер-министра в ближайшее время.



Маккарти пошутил, что Байден не разговаривал с ним последние несколько месяцев, а потому Нетаниягу "может оказаться в хорошей компании, если будет относиться ко мне так же".



Нетаниягу ждет приглашение в Белый дом с тех пор, как вернулся в офис премьер-министра в конце декабря. Но американо-израильские отношения были несколько натянутыми как из-за реформы судебной системы, так и из-за комментариев крайне правых членов правительства.



Всего через несколько часов после того, как премьер-министр объявил о паузе в пересмотре законодательства, чтобы можно было провести переговоры, Байден заявил журналистам , что по-прежнему не собирается приглашать Нетаниягу в Вашингтон "в ближайшее время".



Нынешняя ситуация напоминает события 2015 года, когда во время президентства Барака Обамы Нетаниягу выступил на совместном заседании Конгресса, минуя президента США, что было воспринято многими как беспрецедентный выпад против Обамы.



Действия Нетаньяху, во время которых он решительно высказался против попыток Обамы заключить ядерную сделку с Ираном, повлияли на отношения между двумя лидерами на оставшуюся часть президентского срока Обамы и были расценены как серьезный ущерб связям Израиля с Демократической партией. Аналитики предположили, что в данный момент Нетаниягу вряд ли повторит такой шаг.

