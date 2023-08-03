



Новый логотип соцсети Маска взбесил жителей Сан-Франциско: названа причина

Новый логотип, красующийся на здании компании "Х" миллиардера Илона Маска, взбесил жителей Сан-Франциско.



По данным Reuters, вывеска оказалась настолько яркой, что не давала жителям спать по ночам.



"Строительные инспекторы наблюдали за демонтажем конструкции. Владельцу недвижимости будут начислены штрафы за неразрешенную установку осветительной конструкции", — сообщает представитель городского Департамента строительной инспекции со ссылкой на многочисленные жалобы, поданные местными жителями.



Уточняется, что американцы, проживающие возле здания, в котором расположена компания Маска, начали массово обращаться в полицию из-за яркости неоновой вывески главного офиса бывшего Twitter.



Жители были возмущены тем, что новый логотип соцсети является настолько ярким, что не дает им спать по ночам.



Из-за постоянно поступающих в правоохранительные органы жалоб, на место происшествия дважды прибывали представители Департамента строительной инспекции, однако им отказывали в доступе на крышу для демонтажа вывески. Несмотря на все возникшие с этим проблемы, инспекторам все же удалось устранить эту раздражающую вывеску.