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Новый логотип соцсети Маска взбесил жителей Сан-Франциско: названа причина
03.08.2023 17:42 Алина Груднева

Новый логотип соцсети Маска взбесил жителей Сан-Франциско: названа причина

Новый логотип, красующийся на здании компании "Х" миллиардера Илона Маска, взбесил жителей Сан-Франциско.

По данным Reuters, вывеска оказалась настолько яркой, что не давала жителям спать по ночам.

"Строительные инспекторы наблюдали за демонтажем конструкции. Владельцу недвижимости будут начислены штрафы за неразрешенную установку осветительной конструкции", — сообщает представитель городского Департамента строительной инспекции со ссылкой на многочисленные жалобы, поданные местными жителями.

Уточняется, что американцы, проживающие возле здания, в котором расположена компания Маска, начали массово обращаться в полицию из-за яркости неоновой вывески главного офиса бывшего Twitter.

Жители были возмущены тем, что новый логотип соцсети является настолько ярким, что не дает им спать по ночам.

Из-за постоянно поступающих в правоохранительные органы жалоб, на место происшествия дважды прибывали представители Департамента строительной инспекции, однако им отказывали в доступе на крышу для демонтажа вывески. Несмотря на все возникшие с этим проблемы, инспекторам все же удалось устранить эту раздражающую вывеску.

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