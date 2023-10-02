



Новый дирижабль на солнечной энергии облетит мир без остановок – видео

Solar Airship One ронадобится 20 дней, чтобы пролететь весь путь вокруг экватора, около 40 000 км. Вся верхняя поверхность дирижабля длиной 151 метр будет покрыта солнечной пленкой – примерно 4800 кв.м.



Днем солнечные батареи будут запускать электрические силовые установки дирижабля, а также накапливать дополнительную энергию для ночного полета путем электролиза водород из воды. Ночью водород будет проходить через топливный элемент, обеспечивая сок для продолжения работы.



Аппаратом будет управлять команда из трех человек – бывший французский астронавт ВВС Мишель Тоньини, пилот Дорин Борнетон, а также "вдохновитель" проекта Бертран Пиккар, который совершил первый успешный беспосадочный полет вокруг Земли на воздушном шаре в 1999 году.



Команда Euro Airship ожидает средней скорости чуть более 83 км/ч, то есть менее одной десятой скорости среднего авиалайнера, сжигающего ископаемое горючее. Ряд экспертов считают, что наполненные водородом дирижабли – это будущее грузовых перевозок с нулевым уровнем выбросов. Дирижабль перевозит в 8-10 раз больше полезного груза, чем грузовой самолет, в четверть цены, и до 10 раз быстрее, чем грузовое судно.

Команда Euro Airship готовится совершить кругосветное воздушное плавание в 2026 году по линии экватора на высоте около 6000 м.