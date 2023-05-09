



Ноа Кирел надеется, что Евровидение вдохновит израильтян

Представительница Израиля на песенном конкурсе "Евровидение-2023" Ноа Кирел прокомментировала операцию "Щит и стрела" в Газе.



Соответствующее заявление она сделала незадолго до полуфинала, который пройдет сегодня вечером.



"Безопасность сейчас важнее всего. Я надеюсь, что конкурс воодушевит граждан Государства Израиль. Я сделаю все, чтобы народ Израиля гордился мной", - сказала Кирел.



Ранее израильская делегация на "Евровидении" сделала аналогичное заявление. Кирел должна выступить девятой со своей песней "Unicorn".



По данным "Кан", если ситуация в Израиле обострится, конкурс не будет транслироваться на главном канале общественного вещателя, как планировалось, в 22:00. Его покажут на канале Kan Educational (80-й канал), а также в YouTube.

