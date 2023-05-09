



Делегация Израиля на Евровидении: мы достойно представим свою страну

Израильская делегация на песенном конкурсе "Евровидение-2023" прокомментировала ситуацию в сфере безопасности в связи с операцией ЦАХАЛа "Щит и стрела" в Газе.



Об этом говорится в официальном заявлении.



"Ноа и все члены делегации продолжают делать все, чтобы сегодня вечером достойно представить страну в полуфинале", - сказано в сообщении.



По данным "Кан", если ситуация в Израиле обострится, конкурс не будет транслироваться на главном канале общественного вещателя, как планировалось, в 22:00. Его покажут на канале Kan Educational (80-й канал), а также в YouTube.



Кирел должна выступить девятой со своей песней "Unicorn". Гранд-финал состоится в субботу.









