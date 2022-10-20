



Нидерланды поблагодарили военных за тщательную подготовку оружия для Украины

Министр обороны Нидерландов Кайсе Оллонгрен выразила благодарность от Украины и себя лично военнослужащим Главного управления материального обеспечения Королевских Сухопутных войск вооруженных сил Нидерландов, которые каждый раз тщательно проверяют на исправность и упаковывают технику и оружие для Украины.



"Благодаря вам Нидерланды могут выполнить свои обещания по оружию и оборудованию для Украины. Примерами являются бронированные гаубицы и зенитные ракеты. Это позволяет украинской армии лучше защищаться как на земле, так и в воздухе", - сказала министр обороны.



