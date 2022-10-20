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Нидерланды поблагодарили военных за тщательную подготовку оружия для Украины
20.10.2022 14:56 Евгения Маркова

Нидерланды поблагодарили военных за тщательную подготовку оружия для Украины

Министр обороны Нидерландов Кайсе Оллонгрен выразила благодарность от Украины и себя лично военнослужащим Главного управления материального обеспечения Королевских Сухопутных войск вооруженных сил Нидерландов, которые каждый раз тщательно проверяют на исправность и упаковывают технику и оружие для Украины.

"Благодаря вам Нидерланды могут выполнить свои обещания по оружию и оборудованию для Украины. Примерами являются бронированные гаубицы и зенитные ракеты. Это позволяет украинской армии лучше защищаться как на земле, так и в воздухе", - сказала министр обороны.

 

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