



Не упомянула РФ: Пенелопа Крус оскандалилась заявлением о войне

Знаменитая актриса Пенелопа Крус попала в скандал после видео, на котором она рассуждает о тяжелой судьбе африканских детей.



В ролике Крус говорит, что дети в Африке "страдают от голода из-за войны в Украине". Однако, актриса не упомянула, что войну развязала Россия, сообщает "Корреспондент".



Пользователи сети раскритиковали актрису и выразили недовольство ее словами.



"Вы говорите война в Украине - дети голодают - из-за войны в Украине. Правильнее упоминать вместе со словом "из-за нападения России на Украину!" … потому что мы воюем каждый день, но мало кто говорит, КТО является причиной войны в Украине", - заявил один из поклонников артистки.



