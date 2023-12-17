



Наследник Hermès все оставит своему садовнику

Николя Пюх, наследник легендарного дома моды Hermès, заявил, что хочет усыновить своего бывшего садовника и оставить ему свое состояние в $ 11 млрд.



81-летний Пуэх, не женатый и не имеющий детей, входит в число самых богатых людей Швейцарии.



После поглощения в 2014 году значительной доли в Hermès конкурирующим конгломератом роскоши LVMH, Пюх по-прежнему владеет значительной долей в компании стоимостью $220 млрд. Его решение оставить все это своему бывшему садовнику, как вы понимаете, восторгов у родственников не вызвало. Сообщается, что неназванный садовник, происходящий из “скромной марокканской семьи”, женат на женщине из Испании и имеет двоих детей.



