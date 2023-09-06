



Наркоторговец сообщил полиции о краже у него наркотиков: теперь ему грозит суд

Наркоторговец Джеймс Бомонт был арестован после того, как сообщил в полицию Темз-Валли о том, что у него украли наркотики во время взлома с проникновением.



По данным The Daily Mail, он даже перечислил правоохранителям список того, что у него своровали.



Когда офицеры прибыли к нему домой, наркоторговец признался, что у него украли кокаин, MDMA, кетамин и 87 г метамфетамина в кристалах. В итоге, его арестовали. Представ перед Королевским судом Оксфорда Бомонт признал себя виновным в хранении с целью продажи.



Полиция в ходе обыска в его доме обнаружила наркотики класса А и B, а также класса C -Этизолам. По версии прокурора, Бомонт привлек ко сбыту экстази, кетамина и метамфетамина других людей, однако подсудимый это отрицает.



Следующее заседание суда над чрезмерно честным наркоторговцем состоится 22 сентября.