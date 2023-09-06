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Наркоторговец сообщил полиции о краже у него наркотиков: теперь ему грозит суд
06.09.2023 13:18 Алина Груднева

Наркоторговец сообщил полиции о краже у него наркотиков: теперь ему грозит суд

Наркоторговец Джеймс Бомонт был арестован после того, как сообщил в полицию Темз-Валли о том, что у него украли наркотики во время взлома с проникновением.

По данным The Daily Mail, он даже перечислил правоохранителям список того, что у него своровали.

Когда офицеры прибыли к нему домой, наркоторговец признался, что у него украли кокаин, MDMA, кетамин и 87 г метамфетамина в кристалах. В итоге, его арестовали. Представ перед Королевским судом Оксфорда Бомонт признал себя виновным в хранении с целью продажи.

Полиция в ходе обыска в его доме обнаружила наркотики класса А и B, а также класса C -Этизолам. По версии прокурора, Бомонт привлек ко сбыту экстази, кетамина и метамфетамина других людей, однако подсудимый это отрицает. 

Следующее заседание суда над чрезмерно честным наркоторговцем состоится 22 сентября.

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