



"Мы в шоке". Престижный тель-авивский ресторан закрылся из-за протестов



Ресторан Меса, который считался одним из самых дорогих и престижных ресторанов в Израиле, был неожиданно закрыт. Один из сотрудников: "Демонстрации на Аялоне и Азриэли проходят прямо у нас на головах, подъездные пути к ресторану закрыты с тех пор, как они начали блокировать дороги два раза в неделю".



После более чем 19 лет работы один из самых престижных и старейших ресторанов Израиля, ресторан "Меса", был внезапно закрыт. Ресторан был основан на улице Арбаа в Тель-Авиве в начале 2000-х годов четырьмя партнерами (Мор Ашкенази, Габи Арбов, Ицик Хамель и Авив Моше) и стал первым рестораном, в открытие которого был вложен миллион долларов - что считалось астрономической инвестицией по понятиям того времени.



"Мы все потрясены", - сказал один из работников заведения в интервью порталу Ynet. "Из-за протестов демонстранты перекрывают все дороги, и постепенно мы начали угасать. До декабря все было прекрасно, но с тех пор, как они начали перекрывать дороги два раза в неделю - из-за перебоев и из-за демонстраций - люди просто не могли попасть в это место. Они не попадали в бар и не попадали в ресторан, а место большое, так что это проблема. Демонстрации на Аялон проходят прямо на наших головах, каждый раз, когда там бардак, даже в ресторане, здесь, в ресторане все идет наперекосяк. Никто этого не предвидел, все произошло внезапно".