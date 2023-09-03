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Мы уже дома: Пугачева и Галкин вернулись в Израиль
03.09.2023 20:30 Наталья Богинская

Мы уже дома: Пугачева и Галкин вернулись в Израиль

Жаркое лето Максим Галкин и Алла Пугачева традиционно провели в Латвии. Там у них есть и недвижимость, и большое количество близких знакомых.

Однако лето закончилось, и настало время возвращаться домой. Насладившись отдыхом в Латвии, звезды вернулись в Израиль. Юморист поделился новым видео, записанным около их дома.

Максим показал подписчикам, как проводит время с сыном. Гарри занимался сбором виноградного урожая – вокруг дома семьи есть кустарники, которые в этом году были особенно плодородными.

“У нас созрел виноград, Гарри занимается сбором. Мы уже вернулись домой”,  – сообщил артист фолловерам.

Примечательно, что Аллы Борисовны и Лизы не видно – судя по всему, они спасались от жары в доме. 

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