



Музыкальная цензура в России: клубы самостоятельно составляют "черные списки"

В московских ночных клубах и караоке появились блэклисты, в которые попали популярные исполнители, критикующие "СВО" и выступающие против вторжения России в Украину. Явление быстро становится трендом и расползается по России.



Отдельные заведения стали самостоятельно составлять списки "запрещенных" исполнителей. В такие перечни попадают как украинские, так и российские музыканты, которые выступали за последний год с критическими политическими заявлениями.



Какого-то официального единого списка нежелательных исполнителей нет. Но еще в июле российское издание "Фонтанка" со ссылкой на одного из музыкантов публиковала перечень из 30 имен и названий коллективов, которые, по информации этого источника, нежелательны. Причем в этом списке как артисты, признанные иноагентами, — рэперы Face, Моргенштерн, певица Монеточка, — так и просто исполнители и коллективы, критикующие действия российских властей: Валерий Меладзе, Земфира, Юрий Шевчук, "Би-2", "Несчастный случай".



По словам диджеев и звукорежиссеров, чем ближе к Москве, тем запретов больше. В регионах обстановка в клубах и караоке намного лояльнее, ограничений практически нет.