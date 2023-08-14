



Мужчины чаще признаются в любви первыми, - исследование

Во многих странах мужчины чаще признаются в любви первыми. В среднем мужчины произносят эти особые три слова через 3,5 месяца после начала отношений, пишет Daily Mail.



От первого поцелуя до встречи с друзьями есть несколько ключевых этапов, которые пары надеются пройти, когда начинают встречаться.



Теперь ученые пролили новый свет на один из самых важных шагов — произнесение фразы “Я люблю тебя”. Эксперты из Университета Абертей в Данди обнаружили, что в разных странах и культурах мужчины чаще признаются в любви первыми.



По данным исследователей, в среднем мужчины произносят эти особые три слова через 107 дней (3,5 месяца) в отношениях.



Напротив, женщины склонны ждать немного дольше, признаваясь в своих чувствах в среднем через 122 дня (четыре месяца).



В исследовании, впервые опубликованном Британским психологическим обществом , исследователи намеревались понять, сколько времени в среднем требуется людям в разных странах и культурах, чтобы сказать: “Я люблю тебя”.



Команда набрала 3109 участников из Австралии, Бразилии, Чили, Колумбии, Франции, Польши и Великобритании (70% женщин и 30% мужчин), которым было предложено заполнить несколько онлайн-анкет.



В первом опросе участники ответили на шесть вопросов о признаниях в любви, в том числе о том, кто из партнеров сказал “Я люблю тебя” первым в их последних отношениях.



Результаты показали, что в шести из семи стран мужчины чаще признавались в любви первыми.



Мужчины впервые задумались о том, чтобы сказать “Я люблю тебя” через 69 дней (2,2 месяца) после начала отношений, в то время как женщины - через 77 дней (2,5 месяца).



Однако, когда дело дошло до того, чтобы сказать это, мужчины признались в любви в среднем через 107 дней (3,5 месяца) — на 15 дней быстрее, чем женщины.



