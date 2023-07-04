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Дэниел Редклифф | Фото: instagram.com/daniel9340
04.07.2023 15:14 Алина Груднева

Молодой папа Дэниел Рэлклифф впервые рассказал о своем ребенке

Звезда саги "Гарри Поттер"  Дэниел Рэдклифф впервые прокомментировал рождение первенца.

Радостными новостями британский актер поделился в интервью Entertainment Tonight.

Дэниел подтвердил информацию о том, что супруга Эрин родила для него мальчика. Сейчас молодая мама находится в декрете.

"Это прекрасно. Это безумно и напряженно, но он великолепен, а Эрин невероятная. Это настоящая привилегия провести это время с ним. Я всегда собирался взять отпуск, а это не все могут сделать, и поэтому я могу просто быть здесь с ним, и это прекрасно. Мы отлично проводим время", - признался актер.

Рэдклифф уже имеет большие планы на будущее своего сына, заверяя, что тот будет играть важную роли в будущих проектах.

"Я думаю, что буду скучать по нему, когда вернусь к работе в конце года. Думаю, что, вероятно, буду работать чуть меньше в течение следующих нескольких лет. Но я никогда не остановлюсь", - отметил актер.

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