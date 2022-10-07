



Модный дом Valentino выключит свет в своих магазинах

Модный дом Valentino присоединился к повсеместной тенденции экономии электроэнергии и заявил, что будет отключать свет в своих магазинах в нерабочее время.



Люксовый бренд пообещал выключать свет в своих магазинах по всему миру после 22:00.



Как сообщает WWD, этот шаг отражает постоянную приверженность компании устойчивому развитию и происходит на фоне стремительного роста затрат на потребление энергии и растущих опасений по всей Европе по поводу нехватки энергии зимой из-за войны в Украине.



В компании Valentino заявили, что рассчитывают сэкономить до 800 кВтч электроэнергии, что соответствует мощности, потребляемой 13 000 лампочек.

