Модные бренды Versace, Coach и Michael Kors станут одной компанией
Компания Tapestry Inc. объявила о покупке Capri Holdings за 8,5 миллиардов долларов. Об этом сообщает CBS.
По данным СМИ, Tapestry Inc., которая владеет брендами Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, покупает Capri Holdings, материнскую компанию Versace, Jimmy Choo и Michael Kors. Сделка стоимостью 8,5 миллиардов долларов объединит шесть крупнейших дизайнерских брендов в мире с присутствием в более чем 75 странах.
"Сочетание Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman с Versace, Jimmy Choo и Michael Kors создает новый мощный глобальный дом роскоши, открывая уникальную возможность повысить ценность для наших потребителей, сотрудников, сообществ и акционеров по всему миру", - сказала генеральный директор Tapestry Джоан Кревойзерат.
Такая грандиозная покупка сделает Tapestry Inc едва ли не единственным крупным конкурентом европейских модных домов, таких как LVMH и Kering, каждый из которых владеет несколькими роскошными брендами, включая Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Gucci, Dior и другие.
Capri Holdings отпраздновала сделку, заявив, что она поможет расширить присутствие ее роскошных брендов за пределами США и будет способствовать росту их продаж.
Ожидается, что приобретение будет завершено в 2024 году, если акционеры Capri Holdings и регуляторные органы одобрят сделку.