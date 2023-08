Модные бренды Versace, Coach и Michael Kors станут одной компанией

Компания Tapestry Inc. объявила о покупке Capri Holdings за 8,5 миллиардов долларов. Об этом сообщает CBS.



По данным СМИ, Tapestry Inc., которая владеет брендами Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, покупает Capri Holdings, материнскую компанию Versace, Jimmy Choo и Michael Kors. Сделка стоимостью 8,5 миллиардов долларов объединит шесть крупнейших дизайнерских брендов в мире с присутствием в более чем 75 странах.



"Сочетание Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman с Versace, Jimmy Choo и Michael Kors создает новый мощный глобальный дом роскоши, открывая уникальную возможность повысить ценность для наших потребителей, сотрудников, сообществ и акционеров по всему миру", - сказала генеральный директор Tapestry Джоан Кревойзерат.



Такая грандиозная покупка сделает Tapestry Inc едва ли не единственным крупным конкурентом европейских модных домов, таких как LVMH и Kering, каждый из которых владеет несколькими роскошными брендами, включая Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Gucci, Dior и другие.



Capri Holdings отпраздновала сделку, заявив, что она поможет расширить присутствие ее роскошных брендов за пределами США и будет способствовать росту их продаж.



Ожидается, что приобретение будет завершено в 2024 году, если акционеры Capri Holdings и регуляторные органы одобрят сделку.