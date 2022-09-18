



Многоженец века: саудит женился 53 раза за 43 года

Мужчина из Саудовской Аравии за 43 года был женат 53 раза.

Об этом сообщает Gulf News.

63-летнего героя истории зовут Абу Абдулла. Он рассказал, что хотел обрести мир и стабильность. Абдулла заслуженно получил прозвище "многоженец века".

"Когда я впервые женился, я не планировал жениться более чем на одной женщине, потому что чувствовал себя комфортно и имел детей. Но через некоторое время возникли проблемы, и я решил снова жениться, когда мне было 23 года, и сообщил жене о своем решении", — рассказал он.

Первый раз он женился в 20 лет. Его жена была старше на шесть лет. Пара поссорилась, потому он решил жениться на другой женщине. Ситуация повторилась и с ней, и с ее преемницами.

Самый короткий брак продлился всего одну ночь.

Большинство его жен были из Саудовской Аравии, но попадались и иностранки, на которых он женился во время своих поездок за границу.