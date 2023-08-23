



Миллиардер, омолаживающий гениталии, озвучил странные правила свиданий

Миллиардер Брайан Джонсон, выступающий категорически против "культуры смерти", проходит необычный процесс омоложения.



По данным таблоида The Sun, 45-летний мужчина перелил себе кровь 18-летнего сына и "омолаживает" свое мужеское достоинство.



Его дом буквально превратился в медицинскую лабораторию с 30-ю врачами. Каждый день он принимает по 100 таблеток, взвешивается, а его пенис подвергается "шоковой терапии" для улучшения сексуальной жизни.



Объединив технологии с биологией, Брайан утверждает, что сократил свой общий биологический возраст более чем на пять лет. Теперь у него сердце якобы 37-летнего человека, кожа - 28-летнего, объем легких и физическая форма - 18-летнего. Он избегает солнечных лучей, употребляет ровно 2250 калорий в день, а последний прием пищи у него в 11 утра.



В этом месяце он произвел фурор в Кремниевой долине, объявив, что проходит курс терапии по омоложению пениса. Она включает 4000 ударов в области таза в неделю для усиления эрекции. Это - не единственная его странность. У Джонсона есть специфические правила свиданий: ужин в 11:00, отход ко сну в 20:30, сон в одиночестве, никакой светской болтовни, никаких совместных уикендов, секс по плану, веганская диета, девушка должна быть готова к сдаче крови и осознавать, что она для него - не номер один.