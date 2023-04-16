



Мегаяхта Джеффа Безоса стоимостью 500 млн долларов проходит последние испытания

Плавучий актив соучредителя Amazon стоимостью 500 млн долларов, Oceanco Koru , ранее известный как Y721, покинул верфь в Нидерландах и находится в своем первом рейсе. Суперяхта -рекордсмен , вторая по величине в мире, отправилась в Гибралтар 6 апреля, сообщает Luxurylaunches.



С тех пор 416-футовый шедевр прибыл на якорную стоянку в бухте Пальмы на острове Майорка , Испания.



Пока неизвестно, будет ли Безос присутствовать на борту Koru, названного в честь слова маори, означающего новые начинания.



Некоторые хвалили Безоса за ввод в эксплуатацию гигантской парусной яхты, хотя и со значительно низким углеродным следом. Конечно, это может быть верным только в том случае, если говорить о ней без вспомогательного корабля Abeona. Моторная яхта длиной 247 футов является самой большой теневой яхтой, построенной по индивидуальному заказу, которая, разумеется, будет иметь значительный углеродный след, сопровождая Koru, куда бы она ни пошла. Abeona в настоящее время находится в северо-восточной части Атлантического океана, направляясь в порт Гибралтара, плывя со скоростью 15,0 узлов и, как ожидается, прибудет туда 17 апреля.



Скорее всего, роскошное судно стоимостью 500 миллионов долларов в конечном итоге отправится в обширный дом Джеффа Безоса и Лорен Санчес на берегу моря на Гавайях.



Ее вспомогательное судно Abeona скоро догонит их. На вспомогательном судне также есть вертолетная площадка. Koru привлечет внимание своего богатого владельца и яхтенной индустрии, поскольку эта красавица плывет в открытом море и элегантно щеголяет своими тремя огромными мачтами.



Было бы настоящим удовольствием увидеть, как это чудо выглядит внутри; тем не менее, кадры с беспилотника выявили некоторые интересные особенности, такие как три огромные палубы, два бассейна для купания, поразительный темно-синий корпус с красной полосой и белая надстройка, отделанная лакированным деревом.

