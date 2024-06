Меган Маркл купила для дочери особенный подарок

Меган Маркл купила на день рождения дочери Лилибет особый подарок.



По данным издания Hello!, это произошло еще до рождения девочки.



В частности, Меган купила часы Cartier Tank Francaise за более чем 6 тысяч долларов. Сзади на часах выгравировано: "To MM from MM".



"Однажды я планирую подарить их своей дочери. Вот что делает эти часы особенными — связь, которую вы с ними имеете", - рассказала Меган в одном из интервью.