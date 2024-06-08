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Меган Маркл купила для дочери особенный подарок
08.06.2024 23:28 Алина Груднева

Меган Маркл купила для дочери особенный подарок

Меган Маркл купила на день рождения дочери Лилибет особый подарок.

По данным издания Hello!, это произошло еще до рождения девочки.

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В частности, Меган купила часы Cartier Tank Francaise за более чем 6 тысяч долларов. Сзади на часах выгравировано: "To MM from MM". 

"Однажды я планирую подарить их своей дочери. Вот что делает эти часы особенными — связь, которую вы с ними имеете", - рассказала Меган в одном из интервью.

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