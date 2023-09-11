



Мечта Гитлера сбылась: в доме. где родился фюрер, разместят полицейских

Правительство Австрии приняло решение разместить полицейский участок в трехэтажном доме в центре города Браунау-ам-Инн, в котором родился Адольф Гитлер.



Власти долго думали, что делать со зданием. Была идея сделать из дома музей, но тогда бы неонацисты могли устроить из него место паломничества.



В 2016 году была создана специальная комиссия, чтобы решить судьбу здания. Теперь она постановила, что дом нужно перестроить и с 2025 года разместить там полицейский участок. Комиссия считает, что таким образом будет уничтожена всякая символика места, передает Bild.



По словам критиков, сам Гитлер в мае 1939 года написал в местной газете о своем желании, чтобы в будущем его родной дом "использовался в административных целях". Некоторые активисты уверены, что таким образом власти исполнили мечту фюрера. Австрийские власти заявили, что берут пример с Германии.



"В бывшей квартире Адольфа Гитлера на площади Принцрегентенплац в Мюнхене с 1949 года размещаются различные отделы баварской полиции", - отметили в Министерстве внутренних дел Австрии.