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McDonald's: Big Mac будет называться иначе?
07.06.2024 00:30 MIGnews.com

McDonald's: Big Mac будет называться иначе?

McDonald's потеряла товарный знак Big Mac для продуктов из птицы в пользу ирландского конкурента сети фастфуда Supermac's. Такое решение в среду, 5 июня, принял Генеральный суд Европейского союза.

McDonald's не доказал подлинного использования в течение непрерывного пятилетнего периода в Европейском Союзе относительно определенных товаров и услуг, — говорится в решении суда.

В основе решения европейского суда лежит попытка Supermac в 2017 году запретить использование McDonald's названия Big Mac, которое американская компания зарегистрировала в 1996 году для продуктов из мяса и птицы, а также услуг, предоставляемых в ресторанах.


 

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