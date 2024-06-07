



McDonald's: Big Mac будет называться иначе?

McDonald's потеряла товарный знак Big Mac для продуктов из птицы в пользу ирландского конкурента сети фастфуда Supermac's. Такое решение в среду, 5 июня, принял Генеральный суд Европейского союза.



McDonald's не доказал подлинного использования в течение непрерывного пятилетнего периода в Европейском Союзе относительно определенных товаров и услуг, — говорится в решении суда.



В основе решения европейского суда лежит попытка Supermac в 2017 году запретить использование McDonald's названия Big Mac, которое американская компания зарегистрировала в 1996 году для продуктов из мяса и птицы, а также услуг, предоставляемых в ресторанах.





