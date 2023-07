Машину Майкла Джордана выставили на аукцион: цена поражает

Купе Mercedes-Benz S600 Lorinser 1996 года выпуска легендарного баскетболиста Майкла Джордана выставили на аукцион.



Цена на Whatnot обозначена всего в 23 доллара.



По данным BenzInsider, победитель аукциона будет выбран случайным образом. Для того, чтобы получить приз, ему придется заплатить установленную сумму.



Что примечательно, оценочная стоимость этой модели составляет 120 тысяч долларов. Джордан владел этой машиной до 2003 года, а на аукционе ее позже продали за 202 200 долларов.

Buckle-up, we’re headed to the @nsccshow in the ultimate 1 of 1, a 1996 Mercedes-Benz S600 Lorinser previously owned by basketball legend Michael Jordan, and it can be yours for the low price of $23!



