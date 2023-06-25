Машбир приглашает на Beauty Sale

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Косметологи и визажисты в летний период рекомендуют отдавать предпочтение легким текстурам, увлажняющим средствам, санскринам с достаточной защитой и, конечно, не забыть про эксперименты с цветом.



Маска для лица



Ежедневная маска для лица может изменить правила игры, если у вас сухая или обезвоженная кожа. К тому же, после летнего солнца, моря и бассейнов, осенью ваша кожа скажет вам спасибо. Очень сухая кожа нуждается в питающей маске с насыщенной текстурой. Например, интенсивная увлажняющая маска Hydra-Flash от Sisley отвечает всем требованиям. Ее можно использовать как днем, так и вечером. Возьмите маску с собой в отпуск, чтобы наносить ее после бассейна, или же воспользуйтесь ей прямо в самолете, чтобы предотвратить обезвоживание во время дальнего перелета.



Крем для тела



Ароматизированный крем для тела — отличное многозадачное средство. Летом оно заменит любимый аромат и увлажнит кожу после нанесения санскрина. Кроме того, в жару более легкий флер аромата «слышится» на коже гораздо лучше, чем полноценный парфюм. В набор от Yves Saint Laurent аромата Mont Paris входят 90 мл духов + 50 мл лосьона для тела и роскошное карманное зеркальце.







Румяна



Персиковые румяна – незаменимый бьюти-продукт в вашей косметичке. Являясь базовым оттенком, он подойдет практически каждой. Это отличный вариант и для монохромного макияжа: можно использовать персиковые румяна в качестве теней и помады, и это будет выглядеть стильно и свежо. Присмотритесь к румянам Revlon, их инновационная стойкая формула идеально подойдет для лета.







Тушь



Выбирайте стойкую тушь. Shiseido – японская тушь, которая обволакивает ресницы, выделяет, утолщает, удлиняет и разделяет каждую ресницу.

Формула держится на ресницах 24 часа, а специально разработанная запатентованная щетка предназначена для максимального объема ресниц.







Блеск для губ



Если вы считаете, что цвета уже достаточно, а вот объем губам не повредит, присмотритесь к Lip Volumizer Estee Lauder. Он мгновенно придаст губам объем и приятный полупрозрачный блеск. Lip Volumizer подходит для всех оттенков кожи.