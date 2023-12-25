



Мария Захарова из российского МИДа теперь поэтесса

Сегодня, 24 декабря, в Доме приемов МИД РФ состоялась презентация песни "Рождество. В добрый час!".



Слова для нее написала официальный представитель министерства Мария Захарова, музыку — белорусский композитор Леонид Ширин.