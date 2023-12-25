Мария Захарова из российского МИДа теперь поэтесса
Сегодня, 24 декабря, в Доме приемов МИД РФ состоялась презентация песни "Рождество. В добрый час!".
Слова для нее написала официальный представитель министерства Мария Захарова, музыку — белорусский композитор Леонид Ширин.
Презентация песни "Рождество. В добрый час!" состоялась в Доме приемов МИД РФ. Слова для нее написала официальный представитель министерства Мария Захарова, музыку — белорусский композитор Леонид Ширин:https://t.co/evVUptT5vx— ТАСС (@tass_agency) December 24, 2023
Видео: Павел Цуканов/ТАСС pic.twitter.com/sS4FP4ixQG