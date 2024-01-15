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Марго Робби: Я думаю, что всем уже надоело меня видеть
15.01.2024 00:30 MIGnews.com

Марго Робби: Я думаю, что всем уже надоело меня видеть

Американская актриса Марго Робби дала интервью изданию Deadline, в котором сообщила, что что берет паузу. 

"Я думаю, что сейчас всем уже надоело видеть меня. Видимо мне стоит на некоторое время исчезнуть с экранов. Честно говоря, если бы я снялась в еще одном фильме, люди бы сказали: "Опять она? Мы просто провели с ней все лето. Хватит".

Марго также поделилась планами на режиссерское будущее. 

“Останні сім років я відчуваю, що хочу стати режисером. Та я завжди вважала це привілеєм, а не правом. Я поступово працювала над відчуттям, що заслуговую на це право бути режисером та відчуваю, що нарешті зараз наближаюся до цього відчуття”.

 

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