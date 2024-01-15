



Марго Робби: Я думаю, что всем уже надоело меня видеть

Американская актриса Марго Робби дала интервью изданию Deadline, в котором сообщила, что что берет паузу.



"Я думаю, что сейчас всем уже надоело видеть меня. Видимо мне стоит на некоторое время исчезнуть с экранов. Честно говоря, если бы я снялась в еще одном фильме, люди бы сказали: "Опять она? Мы просто провели с ней все лето. Хватит".



Марго также поделилась планами на режиссерское будущее.



“Останні сім років я відчуваю, що хочу стати режисером. Та я завжди вважала це привілеєм, а не правом. Я поступово працювала над відчуттям, що заслуговую на це право бути режисером та відчуваю, що нарешті зараз наближаюся до цього відчуття”.



