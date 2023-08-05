



Louis Vuitton выпустил уникальные часы с Эйнштейном и научными расчетами

Louis Vuitton представил уникальные часы, на которых изображен сам Альберт Эйнштейн. Это необычное творение оборудовано кнопкой-активатором, который дарует портрету жизнь – физик показывает язык, а в отверстии на лбу отображается текущее время.



Этот шедеврный наручный гарнитур выпущен французским модным домом Louis Vuitton в честь десятилетия благотворительного аукциона Only Watch. Помимо изображения знаменитого ученого, на циферблате также присутствует доска с расчетами, которая придает часам особый шарм и олицетворяет научное наследие Эйнштейна.



Как сообщается в Instagram бренда, аксессуар представляет собой ювелирную микроскульптуру, 18-каратное белое золото, бриллианты и ручную гравировку. На прорисовку самого портрета ушло около 50 часов работы, а для того, чтобы сымитировать надписи на циферблате-доске, понадобилось еще 80.



Отмечается, что Эйнштейн был избран не случайно, так дом моды чтит великого ученого и его вклад в современную физику и наше восприятие мира.



"На празднование 10-летия Only Watch Louis Vuitton изготовили эти уникальные часы для благотворительного часового аукциона, отдавая дань пионерской работе Альберта Эйнштейна, который совершил революцию в нынешнем понимании мира", - отметили представители дома моды.



Цена на часы стартует от 340 тысяч швейцарских франков.

