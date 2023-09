Лицо дня: принц Гарри не оценил концерт Бейонсе

Принц Гарри явно не является ярым поклонником певицы Бейонсе, о чем свидетельствует его выражение лица на концерте знаменитости, куда его привела супруга Меган Маркл.



По данным британской газеты The Daily Mail, на это обратили внимание инсайдеры, зафиксировав этот момент на камеру.



Пока герцогиня Сассекская с подругами и матерью отрывалась под любимые композиции Бейонсе на концерте, который проводился в рамках мирового тура Renaissance в Калифорнии, ее муж явно скучал и даже этого не скрывал.



"Гарри выглядел мрачным и равнодушным, когда их заметили в частной ложе вместе с матерью Меган Дорией. Маркл танцевала, хлопала в ладоши и размахивала руками. Гарри также отвлекался на телефон", — сообщает источник.



They dress him up to make sure he’s matching the girl gang, then they drag him along to their events to boost their publicity



Where are Harry’s male friends?



Does he look like he’s having fun?



This guy is completely owned by Meghan Markle - he can’t say “no” to her



Very… pic.twitter.com/29uKjslCz6