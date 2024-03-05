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Лера Кудрявцева внезапно призналась, что деградирует
05.03.2024 16:32 Алина Груднева

Лера Кудрявцева внезапно призналась, что деградирует

Прокремлевская телеведущая Лера Кудрявцева, перенесшая операцию после сложного перелома, внезапно призналась, что начала деградировать, пока была госпитализирована.

Ранее ей сняли швы, а теперь ее выписали из больницы.

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"Деградировать легко. Моя новая забава: смотреть по ночам, как люди жрут. Мукбанк из Южной Кореи добрался и до России. Это писец, товарищи. На кровати разложены книги, можно посмотреть фильмы. Но я уже пару дней смотрю как люди жрут", - сказала она.

По словам Кудрявцевой, еще неделя жизни в таком формате, и она начнет "мычать".

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