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Леди Гага – новый психиатр Джокера
28.02.2023 19:11 Ирина Демьянова

Леди Гага – новый психиатр Джокера

В апреле 2024 года ожидается премьера нового фильма с Хоакином Фениксом: “Джокер: Безумие на двоих”. 

Спустя несколько месяцев после начала съемок певица и актриса, Леди Гага опубликовала короткий ролик. При просмотре можно увидеть два силуэта: Джокер и неизвестная женщина. Поклонники тут же предположили, что это одна из самых известных героинь, любовный интерес главного героя, роль которой ранее исполняла Марго Робби: Харли Квинн. 

Участие Леди Гаги в фильме может помочь привлечь больше женской аудитории в кинотеатры. Но действительно ли она предстанет в роли Харлин Квинзел и сможет ли справиться с безумием героини? Узнаем 10.04.24.

 
 

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