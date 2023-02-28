



Леди Гага – новый психиатр Джокера

В апреле 2024 года ожидается премьера нового фильма с Хоакином Фениксом: “Джокер: Безумие на двоих”.



Спустя несколько месяцев после начала съемок певица и актриса, Леди Гага опубликовала короткий ролик. При просмотре можно увидеть два силуэта: Джокер и неизвестная женщина. Поклонники тут же предположили, что это одна из самых известных героинь, любовный интерес главного героя, роль которой ранее исполняла Марго Робби: Харли Квинн.



Участие Леди Гаги в фильме может помочь привлечь больше женской аудитории в кинотеатры. Но действительно ли она предстанет в роли Харлин Квинзел и сможет ли справиться с безумием героини? Узнаем 10.04.24.