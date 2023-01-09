



Лариса Долина - фанатам: "Вы где старуху увидели? Глаза откройте"

Российская певица Лариса Долина написала большой пост, в котором ответила на каверзные вопросы фанатов.



В своей публикации Долина затронула и тему возраста, заявив, что она является бабушкой, но не старухой.



"Вы, кто постоянно указывает мне на мой возраст, угомонитесь наконец! Вы где старуху увидели, а? Глаза откройте или сходите к врачу, чтобы зрение поправить! Я выгляжу и чувствую себя максимум на 35-40! Поэтому многие молодые артисты хотят спеть со мной! И голос мой звучит так же, как 30 лет назад!",- написала Лариса Долина.



