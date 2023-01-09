Новости » Life Style
Лариса Долина - фанатам: "Вы где старуху увидели? Глаза откройте"
09.01.2023 16:39 Ольга Белозерова

Лариса Долина - фанатам: "Вы где старуху увидели? Глаза откройте"

Российская певица Лариса Долина написала большой пост, в котором ответила на каверзные вопросы фанатов. 

В своей публикации Долина затронула и тему возраста, заявив, что она является бабушкой, но не старухой.

"Вы, кто постоянно указывает мне на мой возраст, угомонитесь наконец! Вы где старуху увидели, а? Глаза откройте или сходите к врачу, чтобы зрение поправить! Я выгляжу и чувствую себя максимум на 35-40! Поэтому многие молодые артисты хотят спеть со мной! И голос мой звучит так же, как 30 лет назад!",- написала Лариса Долина. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы